Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, gerek yurtdışında gerek yurtiçinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Hava harekatlarıyla terör örgütlerine büyük kayıplar veriyor.

TSK BOMBALADI, İRAN RAHATSIZ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın Sincar bölgesine düzenlediği hava harekâtından İran rahatsız oldu. İran Dışişlerli Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın Sincar bölgesine düzenlediği hava harekâtına tepki göstererek, operasyonun “Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini” iddia etti.

Açıklamada, “İran, Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına gelen bu hareket konusunda Irak hükümetinin duruşunu destekliyor.” denildi.