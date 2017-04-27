Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, Anadolu Ajansına yaptığı yazılı açıklamada “Dün akşam Afganistan’ın Nangahar ilinin güneyinde DEAŞ-Horasan’a karşı yürütülen bir operasyonda iki ABD askeri öldü.” ifadelerini kullandı.

Askerin kimliği ve operasyonun detaylarıyla ilgili bilgi vermeyen Stump, gelişmeler konusunda daha sonra açıklama yapılacağını kaydetti.

Saldırıda bir Amerikan askerinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışmanın meydana geldiği yerin, ABD’nin nisan ayının başında DEAŞ tünellerine karşı ABD’nin en büyük nükleer olmayan MOAB bombasının kullanıldığı bölge olduğu bildirildi.

Afganistan’ın 2001 yılında işgalinden beri ABD’nin bin 835 askerinin öldüğü belirtiliyor.