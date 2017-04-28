Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, adalet, karayolları ve bayındırlık, sosyal işler ve çalışma ile insan hakları bakanlıklarında kabine değişikliğine gittiği bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Hadi'nin yayımladığı kararnameye göre, Ahmed bin Dağr hükümetinde, adalet, karayolları ve bayındırlık, sosyal işler ve çalışma, insan hakları bakanlıklarında isim değişikliğine gidildi.

Revizyon çerçevesinde, Cemal Muhammed Ömer'in Adalet Bakanı, Abdulmelik Said'in Karayolları ve Bayındırlık Bakanı, İbtihec el-Kemal'in Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı, Muhammed Muhsin Asker'in ise İnsan Hakları Bakanı olarak atandığı, Semir Muhsin Şeyban'ın da İnsan Hakları Bakan Yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi.

Kararnamede ayrıca Şura Meclisi için 5 yeni üyenin atandığı aktarıldı.

Görevden alınmalar

Söz konusu cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Devlet Bakanı Hani bin Berik görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılmasına hükmedilirken, Aden Valisi Aydarus ez-Zebidi'nin de büyükelçi olarak atandı.

Abdulaziz Abdulmecid el-Miflahi ise Aden Valisi olarak tayin edildiği belirtildi.

Valilik görevine 2015 yılının sonlarında başlayan Zebidi'nin iş birliğine yanaşmadığı, emirleri yerine getirmediği gibi meşru hükümetle son birkaç aydır bazı anlaşmazlıklar yaşamasının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) direktiflerini uyguladığı ifade ediliyor. Bunları yalanlayan Zebidi'nin, son olarak cumhurbaşkanlığını korumakla görevli 4'üncü tugayda görevli Tuğgeneral Mihran el-Kubati'yi dört saat Aden Havalimanı'nda gözaltına aldığı kaydedildi.

Uzmanlar, öncelikli güvenlik ve askeri meselelerde kontrolün ellerinde olduğu Zebidi ile Berik'in görevden alınmaları başta olmak üzere söz konusu değişikliklerin geçici başkent Aden'de yeni krizler meydana getirebileceğine ilişkin endişelerini aktarıyor.