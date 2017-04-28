Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca işçi Brezilya'da yıllar sonra genel greve gidiyor. Aralarında toplu taşıma memurları, öğretmenler ve bankacılarında bulunduğu protestocular parlamentoya sunulan emeklilik reformuna karşı çıkıyor.





Latin Amerika ülkesinde 20 yıldan uzun bir süredir genel grev düzenlenmiyordu.





Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, emeklilik sisteminde yapılan değişiklikleri "ülkedeki resesyonu geride bırakmak için duyulan bir ihtiyaç" olarak tanımlıyor.





Emeklilik yaşını kadınlar için 62 erkekler için 65'e çeken yeni düzenleme önümüzdeki hafta parlamentoda oylamaya sunulacak.





Grev çoğunlukla büyük şehirleri hedef alıyor.





"BREZİLYA'NIN EN BÜYÜK GREVİ"



Greve giden sendikalardan Forca Sindical'in Başkanı Paulo Pereira da Silva, "Brezilya tarihindeki en büyük grev olacak" ifadelerini kullandı.





Yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınan Dilma Rousseff'in yerine başkanlık koltuğuna oturan Michel Temer, halktan geniş destek alamıyor.





Ancak Devlet Başkanı parlamentoda geniş bir destekçi kitlesine sahip.





Ülke ekonomisinde aşırı yük yaşattığı gerekçesiyle değiştirilmesi planlanan emeklilik sisteminin parlamentodan onay almasına kesin gözüyle bakılıyor.





Sao Paulo ve Rio de Janerio gibi büyük şehirlerin sokaklarında protestocular ve polisten başka kimse bulunmuyor.















