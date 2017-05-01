Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gem Medya CEO’su İran vatandaşı Kerimian’ın ölümünü Türkiye’deki diplomatik kanallardan soruşturduklarını ifade etti. İranlı Sözcü, "Bu konuda ayrıntılı bilgi elimizde yok. Diplomatik kanallardan meseleyi araştırıyoruz. Resmi olarak Türkiye’den konuyu soruşturup, kısa sürede bulgularını bizimle paylaşmasını istedik. Ankara’daki Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı konuyu araştırıyor ve Türkiye’den yeni bilgilerin ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. 50’nin üzerinde televizyon kanalını yöneten Kerimian, Cumartesi gecesi Maslak’ta Kuveytli iş ortağı Muhammet Mer Almutairi’le birlikte aracına yapılan silahlı saldırıda infaz edilmişti.

NE OLMUŞTU?

GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz vatandaşı 45 yaşındaki Saeed Karimian’ın Kuveytli ortağı Muhammed El Muhtari ile birlikte önceki gün İstanbul Maslak’ta öldürülmesinin yankıları sürüyor. İngiliz haber kanalı BBC’nin internet sitesinde dün yayınlanan haberde, bir aile yakınının “Saeed Karimian’ın son üç aydır rejim tarafından tehdit edildiği ve bunun sonucunda İstanbul’u terk etmeyi ve Londra’ya dönmeyi planladığı” yönündeki ifadelerine yer verildi. Aynı haberde “İran’da yabancı ve Batı şovlarını Farsça yayınlayan Gem TV, İran tarafından rejim değerlerine aykırı programlar gösterdiğinden dolayı eleştiriliyor ve Batı kültürünün yayılması için suçlanıyor” iddiaları ortaya atıldı. BBC’nin Türk hükümetindeki kaynaklara dayandırdığı bilgi ise cinayetin ticaret ve çetelerle ilişkili olabileceği yönünde.

(Hürriyet)