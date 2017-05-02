Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansına konuşan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Türkiye'nin Avrupa perspektifinden uzaklaştığı herkes için net, en azından şimdilik" dedi.

"Gelecekte bir çeşit işbirliğini tekrar başlatabilir miyiz, bunu görmemiz gerekiyor" ifadesini kullanan Hahn, dostane ilişkilerin tekrar kurulması halinde ekonomi alanında işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Johannes Hahn, daha önce de Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilebileceği sinyalini vermiş; mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını söylemişti.