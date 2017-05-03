İran'da bir madende patlama meydana geldi. İran devlet medyası, ülkenin kuzeyinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından 50'den fazla madencinin mahsur kaldığını duyurdu. Çok sayıda ambulans, helikopter ve kurtarma ekibi Azadshahr'da bulunan madene yönlendirildi.
İran'da kömür madeninde patlama!
03.05.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da bir kömür madeninde patlama gerçekleşti. Madende 50'den fazla madencinin mahsur kaldığı bildirildi.
Etiketler : iran,maden,patlama,haberler,
470041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/470041.aspx
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