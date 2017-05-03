Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da bir madende patlama meydana geldi. İran devlet medyası, ülkenin kuzeyinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından 50'den fazla madencinin mahsur kaldığını duyurdu. Çok sayıda ambulans, helikopter ve kurtarma ekibi Azadshahr'da bulunan madene yönlendirildi.