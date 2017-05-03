Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Celil Rubayi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatı üzerine başkentte güvenlik açığına neden olmayacak Karh yakasındaki 30 kontrol noktasını kaldırdık." dedi.

Kontrol noktalarının yanı sıra 150 polis ve askeri devriyeyi de kaldıracaklarını ifade eden Rubayi, "Bağdat'ta 10 ana caddeyi de trafiğe açacağız." bilgisini verdi.

Bağdat'ta 20 Aralık 2006 yılında Risafa yakasında 26 kontrol noktası kaldırılmıştı.

Başkentte 2003 yılından beri devam eden şiddet olaylarından dolayı birçoğu dev beton bariyerlerle oluşturulan yüzlerce kontrol noktası bulunuyor. Bağdat'ta vatandaşlar, Risafa yakasından Karh yakasına geçmek için araçlarda arama ve kimlik kontrolü yapan onlarca kontrol noktasıyla karşılaşıyor. Söz konusu kontrol noktaları başkentte yoğun trafiğe neden oluyor.

Yüzlerce kontrol noktasına rağmen güvenlik zafiyetinin sürdüğü Bağdat, sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.