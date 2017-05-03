Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletindeki bir kömür madeninde büyük bir patlama meydana geldi.

Resmi medya, patlamada toprak altında kalan 50'den fazla madenciden bazılarının yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Yerel medyaya göre ise, mahsur kalan madencilerin sayısı 80'i buluyor.





Hazar Denizi kıyısındaki Zemestanyurt kömür madeninde yerel saatle 12.45'te gerçekleşen patlamadan sonra en az bir düzine yaralı hastanelere kaldırıldı.

Kurtarma operasyonu devam ediyor, nöbet değişim saatinde gerçekleşen patlama nedeniyle göçük altında kalan madencilerin sayısı yüksek.





Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda, patlamadan kurtulmuş madenciler bitkin halde yerde otururken görülüyor.

Kömür ocağının önünde çok sayıda ambulans bekliyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, olay yerine helikopterlerin de gittiğini bildiriyor.





İran, geçen yıl 1 milyon 680 bin ton kömür çıkardı ve bu rakam önceki yıllara göre fazla. Çıkarılan kömürün yalnızca küçük bir kısmı ihraç ediliyor, çoğunluğu yerel sanayide kullanılıyor.



