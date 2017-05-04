Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Paris Camisi Yöneticisi Dalil Boubakeur, Huffington Post gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, yabancı düşmanlığı yapan siyasetçilerin ırkçılıklarını daha yoğun bir şekilde devam ettirmek için cumhurbaşkanı seçimini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Söz konusu siyasetçilerin bu tarz söylemlerinin nedeninin Araplara karşı ırkçılıklarını ifade edebilmek olduğunu kaydeden Boubakeur, "Irkçı sözler söylemek için İslam'ın kullanılmasından sıkıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Boubakeur, bazı siyasetçilerin "İslam cumhuriyetle bağdaşmıyor.", "Hristiyan kökenlerimizi korumamız geriyor." ve "Laiklik tehlikede." gibi cümleler kullanmasının gerçekte "Araplar bizim gibi insanlar değildir", "Arapları istemiyoruz." ve "Araplar gerçekten bizim gibi insanlar değildir." demek istediklerini ifade etti.

Boubakeur, bazı siyasetçilerin bu çağın önemli sorunlarını çözmek yerine İslam'ı konuştuklarını vurguladı.