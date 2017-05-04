Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday Emmanuel Macron’u desteklediğini açıklayan video yayınladı. Obama, "Emmanuel Macron’un yürütmüş olduğu kampanyayı beğeniyorum. Fransa’nın Avrupa’da ve dünyanın her yerinde oynadığı önemli role bir vizyon getirdi. Ve Fransa halkı için daha iyi bir gelecek sözü veriyor. İnsanların korkularını değil de umutlarını besliyor. Artık seçim süreçlerinde bulunmak istemiyorum, çünkü ofisime gitmek zorunda değilim, ancak Fransa’nın seçimi Fransa’nın geleceği ve bu kadar önemsediğim değerler için çok önemlidir. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu ve Emmanuel Macron’u ileri götürmek için desteklediğimi bilmenizi isterim" dedi.