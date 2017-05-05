Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Yugoslavya'nın devlet başkanı Josip Broz Tito, ölümünün 37'nci yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki mezarı başında anıldı.

Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Slovenya ve Hırvatistan'dan yüzlerce kişi, Tito'nun defnedildiği Dedinje semtindeki Çiçek Evi'ne akın etti.

Ellerinde eski Yugoslavya bayrakları taşıyan ve İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslav Partizanlarının taktığı "Titovka" şapkaları giyen ziyaretçiler, mezara çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Mezarı ziyaret eden Bosna Hersekli Marija Jurcenko, her yıl 4 Mayıs'ta buraya geldiğini belirterek sadece savaşın sürdüğü 1990'lı yıllarında başında burayı ziyaret edemediğini söyledi.

Hayatta olduğu sürece her yıl gelmeye devam edeceğini kaydeden Jurcenko, "Benim ailem de küçük bir Yugoslavya aslında. Babam Vojvodina'da doğmuş bir Ortodoks, annem Katolik, damadım ise Müslüman." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Miodrag Milosevic de "vatanın nasıl sevilip nasıl kurulduğunu kendisine öğreten adama" saygısını göstermek için buraya geldiğini belirterek "Buranın kapısı herkese açık. Yugoslavya'yı unutmayalım." dedi.

Milosevic, Tito dönemindeki birlik ve beraberliğin artık söz konusu olmadığını belirterek Tito dönemini hatırlayanların da yavaş yavaş öldüğünü ve yeni nesillere o dönemleri aktaracak kimsenin kalmadığını ifade etti.

Slovenya'dan gelen Maja Milovanovic, Tito döneminde henüz dünyaya gelmiş olmamasına rağmen o dönemlere dair güzel hikayeleri ailesinden sıklıkla duyduğunu söyledi.

Tito'nun iyi bir devlet adamı olduğunu ifade eden Milovanovic, "Tito, farklı ülkeleri, farklı dinden insanları aynı çatı altında toplamayı, onlara birlik ve beraberlik düşüncesini aşılamayı başarmıştı." diye konuştu.

Josip Broz Tito kimdir?

Josip Broz Tito, 1892'de Hırvatistan'da doğdu. Zagreb'deki askerliği sırasında Birinci Dünya Savaşı başlayınca birliğiyle Sırbistan'a gönderildi. Savaş karşıtı propaganda nedeniyle tutuklanan Tito, bir yıl sonra serbest kalarak yeniden cepheye gitti.

Rus askerlerine tutsak düşen Tito, gönderildiği çalışma kamplarında Rus devrimci işçi hareketinin temsilcileriyle bağlantı kurdu. Tito, 1917 Ekim Devrimi'ne katıldıktan sonra 1920'de ülkesine döndü. Yugoslav Komünist Partisine (YKP) üye olan Tito, çeşitli grevlere önderlik etti.

1940 yılında YKP Merkez Komitesinin genel sekreterliğine getirilen Tito, bir yıl sonra Nazi işgaline karşı başlatılan direnişe de liderlik etti. 29 Kasım 1945'te Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti hükümetinde Başbakan ve Savunma Bakanı olarak görev alan Tito, 1953'te devlet başkanlığına seçildi.

1974 yılında kabul edilen sistemle "ömür boyu" devlet başkanı seçilen Tito, 4 Mayıs 1980'de Slovenya'da hayatını kaybetti.

Tito'nun, Belgrad'daki cenaze törenine 127 ülkeden yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Törende 4 kral, 5 prens, 6 parlamento başkanı, 31 cumhurbaşkanı, 22 başbakan ve 47 bakan hazır bulundu.

Cenazeye Saddam Hüseyin, Yaser Arafat, Leonid Brejnev, Margaret Thatcher ve Helmut Schmidt gibi dönemin liderleri de katıldı.