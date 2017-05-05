Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), halen Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve diğer Batı Balkan ülkelerinde aileleriyle sıkışıp kalan sığınmacı çocukların psikolojik sorun tehdidi altında olduğunu duyurdu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada söz konusu ülkelerde halen 24 bin 600'ü çocuk 75 bin civarında sığınmacı bulunduğu ve bu kişilerin işlemlerinin çok yavaş yürüdüğü belirtildi.

Bu ailelerin ve çocukların Avrupa'ya devam edip edemeyecekleri, ailenin geri kalanı ile buluşup buluşamayacakları ve prosedürlerin ne zaman tamamlanacağı konusundaki belirsizliklerin sığınmacıları "arafta bıraktığı" vurgulanan açıklamada, bunun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olacağına işaret edildi.

"Aile birleşimlerindeki prosedürler hızlandırılmalı"

Açıklamada belirsizliğin ve bazı aile üyelerinden ayrı olmanın çocuklarda ciddi duygusal stres ve endişe bozukluğuna neden olabileceği ve bunun tedavisinin uzun süreceği uyarısı yapıldı.

Farklı ülkelerdeki aile üyelerinin birleştirilmesinin de uzun zaman aldığı belirtilen açıklamada, bu sürecin 10 ay ile 2 yıl arasında sürebildiği kaydedildi.

UNICEF, çocukların bu süreçten en az zararla çıkmaları için anne baba ile çocukların birlikte olmaları gerektiğini vurgulayarak bölge ülkelerine aile birleşimlerindeki prosedürleri hızlandırmaları ve süreci kolaylaştırmalarını istedi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dakiler başta olmak üzere çatışmalar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk eden yüz binlerce sığınmacı Doğu Akdeniz ve Balkan ülkeleri üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.