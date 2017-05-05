Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'de yer alan habere göre Hawaii'nin Maui Adası'ndan ABD'nin Los Angeles kentine gitmek için bekleyen uçakta 23 Nisan tarihinde çekilen ancak internete yeni konulan videoda, bir uçuş görevlisinin aileye, "Bu federal bir suçtur, siz ve eşiniz hapishaneye girebilirsiniz ve çocuklarınız koruyucu bakıma alınabilir" dediği görülüyor.

2 milyondan fazla izlenen sekiz dakikalık videoda ailenin babası Brian Schear, kabin görevlilerine koltuğun parasını ödediğini bu yüzden koltuğu geri vermek istemediğini söylüyor. Kabin görevlileri, koltuğun kardeşlerine yer kaldığından emin olmak için bir önceki uçağa binen Schear'in büyük oğluna ait olması dolayısıyla koltuğu geri almak için uğraşıyor. Schear ise koltuğun fazladan satıldığı için kabin görevlilerinin bu kadar ısrarcı olduğu görüşünde.

Diğer yandan kabin görevlileri ayrıca iki yaşındaki çocuklarının federal uçuş kuralları gereği koltukta tek başına oturamayacağını söylüyor. Ancak Delta Havayolları yayımladığı tavsiyesinde küçük çocuklar için de koltuk alınmasını, alınan koltukta ayrıca güvenlik ekipmanının kullanılması gerektiğini söylüyor. En sonunda baba Schear, çocuğunu kucağına almayı kabul etse de kabin görevlileri "çok ileri gittiklerini" söyleyerek aileyi uçaktan indiriyor.

Ailenin gidecekleri hiçbir yerinin ve başka bir uçuşun olmadığını söylemesine rağmen ekibin "Kendi başınasınız" dediği duyulabiliyor. Ailenin yerine ise biletli diğer yolcular alınıyor.

Delta Havayolları özür diledi

Videoyu çeken ailenin annesi Brittany, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bir anneyseniz, bir ve iki yaşındaki iki çocuğunuzu sizden almakla tehdit ediyorlarsa, ister bunu yapabilecek ister yapamayacak durumda olsunlar, bu kalbinizi kırıyor" dedi.

Delta Havayolları ise bu hafta içinde videonun ortaya çıkmasından sonra yayınladıkları açıklamada özür dilediklerini ve durumu telafi etmek için aileye ulaştıklarını açıkladı.

Daha önce de United Havayolları bir yolcunun yaka paça uçaktan atıldığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Nisan ayının başında Vietnam kökenli ABD vatandaşı doktor David Dao, darp edilerek ve koridorda sürüklenerek United Airlines'ın uçağından çıkarılmıştı.

Dao kabin ekibine yer olmadığı için uçaktan zorla çıkarılmak istenirken, iki dişini kaybetmiş ve burnu kırılmıştı. David Dao, belli bir ödeme karşılığında hava şirketiyle anlaşmayı kabul etti.