Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canlı yayında ağırlıklı olarak iç ve dış politika konuları ele alındı. Bazı adaylar Türkiye’nin başarılarından övgüyle bahsederken bazıları hükûmetin Türkiye’ye yönelik tutumunu eleştirdi. Muhafazakar aday eski Başsavcı İbrahim Reisi, İran’ın siyasi ilişkileri iyi olduğu komşularıyla ekonomik alanda aynı başarıyı yakalayamadığını ifade etti. Reisi “Bugün komşu Irak’la ilişkilerimiz iyi düzeyde olmasına rağmen Türkiye’nin bu ülkeyle olan ticaret hacmi İran’dan çok daha fazla” diyerek hükûmeti eleştirdi. Adaylardan mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Bölgenin en büyük meselesi olan Suriye yükünü, İran, Türkiye ve Rusya taşıyor” dedi. Adaylardan Mustafa Mir Selim ise geçen mart ayında Gürbulak sınır kapısında bazı İranlı turistlerin bir Türk görevli tarafından darp edilmesini gündeme getirdi. 19 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Hasan Ruhani, Tahran Belediye Başkanı Bakır Galibaf ve eski Başsavcı İbrahim Reisi’ye daha fazla şans veriliyor. Adaylardan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri’nin Ruhani lehine çekilmesi beklenirken, diğer iki adaya şans tanınmıyor.