Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kunduz İl Şura Vekili Asadullah Sadat, Taliban militanlarının akşam saatlerinde ilçeye saldırı düzenlediğini, güvenlik güçlerinin saatler süren çatışmaların ardından ilçe merkezinden çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Çatışmalarda sivillerin de zarar gördüğünü ifade eden Sadat, ölü ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini söyledi. Afganistan Savunma Bakanlığı da ilçe merkezi çevresinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Bu arada Taliban, ilçe merkezindeki bütün kamu binalarının kontrol altına alındığını, çok sayıda silah ve mühimmatın örgütün eline geçtiğini açıkladı. Taliban, bir hafta önce de Badahşan vilayetine bağlı Zebak ilçesini kontrolü altına almıştı.