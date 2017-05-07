Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Başsavcılığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nin yaptığı ortak açıklamada, gizli servislerin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat ve gizli servislerine askeri bilgiler sızdıran bir grup asker ve sivilin tutuklandığını bildirdi.

Açıklamada, Ermenistan’ın istihbaratı ve özel organları tarafından geniş çaplı provokasyonların planlandığına ilişkin elde edilen bulguların araştırılması neticesinde asker ve sivillerin düşman istihbaratıyla gizli işbirliği yaptığı ve maddi çıkar sağlamak amacıyla farklı zamanlarda düşman tarafına askeri sır içeren bilgiler sızdırdıkları aktarıldı. “Vatana ihanet” suçu ile tutuklanan kişilerin çeşitli dönemlerde askeri sır niteliğindeki bilgileri Ermenistan istihbaratına verdikleri ifade edildi. Tutuklanan şahısların Ermenistan istihbaratıyla ortak çalıştığı ve Bakü'de sabotaj ve terör eylemleri planladıkları da bildirildi.

Öte yandan, açıklamada toplanan kanıtlara binaen 3 Mayıs günü soruşturma açıldığı ve sözü geçen kurumların temsilcilerinden oluşan bir soruşturma grubunun oluşturulduğu kaydedildi.