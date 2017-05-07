Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un,  Macronleaks'in faillerinin araştırılması için Paris Savcılığına başvurduğu  bildirildi. 
 
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Yürüyüş Hareketi lideri  Macron, seçim kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefi olması ve bunun  sonucunda kampanyasına ait bilgi ve belgelerin internet ortamında yayılmasının  ardından Paris Savcılığından sorumluların bulunması talebinde bulundu.
 
Savcılık "otomatik bir veri işleme sistemine yetkisiz erişim" ve  "gizlilik ihlali" gerekçesiyle soruşturma açtı.
 
Fransa Seçim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un kampanyasına  ait olduğu bildirilen elektronik postaların yasa dışı yollardan elde edilmesini  ve seçim yasaklarının da başlamasını gerekçe göstererek basının konuyla ilgili  haber yapmamasını, ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan  paylaşılmamasını istemişti.
 
Cumhurbaşkanı François Hollande, "Afrika'da İslam'ın Hazineleri" adlı  sergiye katılımının ardından yaptığı açıklamada, seçim kampanyası boyunca bu tip  risklerin olduğunu söylediklerini anımsatarak konuyla ilgili araştırma  yapılacağını bildirmişti.
 
Macron'un kampanya merkezinden iki gün önce yapılan açıklamada, "yoğun  bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı kaydedilmişti.
 
Kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla  karıştırılarak internette servis edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar  korsanlarının pazar günü yapılacak seçim öncesi Macron'a zarar vermek istediği  vurgulanmıştı.
 
 Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord,  Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına  saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince  de doğrulanmıştı.