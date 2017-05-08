Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanul Macron, sonuçların açıklanmasının ardından destekçilerine seslendi. Sonuçların kendisi için büyük onur olduğunu kaydeden Macron, “En içten kalbimle teşekkür ediyorum. Avrupa ve vatandaşlar arasındaki bağları geliştirmek için çalışacağım. Görevim, iyiliği güçlendirmek ve korkuyu azalmak bizi bölmeye ve ayırmaya çalışanlarla tüm gücümle savaşacağım. Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum” dedi.
Macron: Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum
08.05.2017 - 00:52 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 00:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emmanuel Macron, “Daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorum” dedi.
Etiketler : Emmanuel macron,
471328 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471328.aspx
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