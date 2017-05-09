Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Şam’da bir konferansta konuşan Muallim, anlaşma bağlamında kurulan 4 güvenli bölge içinde ‘askeri polisin’ güvenliği sağlayacağını belirtirken, söz konusu yapının kimin tarafından oluşturulacağı konusunda bilgi vermedi. Suriye’deki güvenli bölgelerde Birleşmiş Milletler veya uluslararası başka herhangi bir gücün rol almasının söz konusu olmadığını söyleyen Muallim, Cenevre barış görüşmelerinin ilerleme sağlamadığını ve muhalefetle yerel “uzlaşma anlaşmalarının” Cenevre görüşmelerine bir alternatif olduğunu belirtti. DEAŞ’la yürütülen mücadele hakkında bilgi veren Muallim “Ülkenin kuzeyindeki Kürt grupların DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadele bu aşama legal(kanuni) bir durum” dedi.