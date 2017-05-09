Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda elde ettiği zafer, her sene 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Bu zafer için ise bugün ülkenin çeşitli bölgelerinde törenler düzenleniyor.





EN BÜYÜK ASKERİ TÖREN

Bu törenlerin en büyüğü bu sene Kızıl Meydan'da gerçekleştirildi. Geçit yürüyüşüne bu yıl 10 bin asker, 114 askeri teçhizat ve 72 hava aracı katıldı. Rusya'nın ordusunda geçen yıldan 2 kat daha fazla olarak 210 kadın asker bulunuyor.





"AVRUPA VE TÜM DÜNYANIN ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM DEDELERİMİZİN SAYESİNDE KAZANILDI"

Medvedev ve Putin törende hazır bulundu. Putin 'Zafer Günü için bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Putin, "Savaş milyonların hayatına neden oldu. Ancak Nazizizm'in kanlı politikası Sovyetler Birliği sayesinde sona erdi. Hayır, hiçbir zaman, Rusya halkını köleleştirecek hiçbir güç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Avrupa ve tüm dünyanın özgürlüğü bizim babalarımız ve dedelerimiz sayesinde kazanıldı. Rus Silahlı Kuvvetleri, her türlü tehdidi geri püskürtme gücüne sahip." şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından ise 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.





"ÜLKEMİZİN İNSANLARI FETHEDİLEMEDİ, FETHEDİLEMEYECEK"

Putin ayrıca konuşmasında, "Hiçbir zaman, ülkemizin insanları fethedilemedi, fethedilemeyecek."





GAZİLERLE TOKALAŞTI

Tören sonunda Rus Devlet Başkanı Putin, 2. Dünya Savaşı'nın gazileriyle tokalaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Zafer Geçidi kısa bir sürede sona erdi.



