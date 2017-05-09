Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, terör örgütü PYD'nin lideri Salih Müslim'i başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında ağırladı.

GİDERAYAK TERÖRE DESTEK

Daha önce de PYD'li teröristlerle sarayında görüşen Hollande'ın bu son hamlesi, pazar günü yeni seçilen cumhurbaşkanı Macron'a görevi devretmeden önce terör örgütünü meşrulaştırmak için yeni bir hamle olarak yorumlandı.

Görüşmede terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği öğrenildi.

"SİLAH YARDIMINA DEVAM ETME SÖZÜ VERDİ"

PKK'ya yakın internet sitelerine görüşmeyi değerlendiren Müslim, Suriye'nin kuzeyin de kurulacak terör devletine Hollande'ın "pozitif" baktığını iddia etti. Hollande'ın "mücadelenizle gurur duyuyorum" dediğini söyleyen Müslim, Fransa'dan silah ve cephane yardımını sürdürme sözü aldığını da açıkladı.

YENİ YÖNETİM İÇİN ARACI OLACAK

Müslim, pazar günü görevi devralacak olan yeni cumhurbaşkanı Macron ile aynı ilişkileri sürdürebilmeleri için, Hollande'ın aracı olacağını iddia etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLAKETİNİ VERDİ

Görüşmede Müslim, Hollande'a terör örgütü YPG'nin amblemini taşıyan bir de plaket verdi.