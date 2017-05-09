Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tahran'da Ruhani'yi Destekleyen Kadınlar Platformu tarafından Şehid Şirudi Spor Salonu'nda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçim mitinginde konuşan Ruhani, "İstihdamdan söz ediyorsunuz. Kadın istihdamını kabul ediyor musunuz? Binlerce kadını işten çıkarttınız. Ya Ehli Sünnetin (Sünnilerin) istihdam edilmesini kabul ediyor musunuz?" dedi.

Halkın boş vaatlerle kandırılamayacağını dile getiren Ruhani, "Biz cinsiyet ayrımını kabul etmiyoruz. Cinsiyet ayrımı zulümdür. Halk bir daha geriye dönmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede özgürlükleri sınırlandırmalarıyla ön plana çıkan muhafazakarları eleştirmeye devam eden Ruhani, şunları söyledi:

"Biz özgürlük istiyoruz. Biz siyasi ve sosyal, düşünce ve ifade özgürlüğü istiyoruz. Serbest dolaşım özgürlüğü, çalışma özgürlüğü istiyoruz. Güvenlik istiyoruz. Ama güvenlik baskısı istemiyoruz. Kanunu tüm kurumlar için istiyoruz. Vergiden muaf istisna kurumlar istemiyoruz. Halk vergi versin siz vermeyin bu iyi mi? Serbest rekabet çalışma piyasası istiyoruz."

Ruhani'nin konuşmaları sık sık, reformist hareketin lideri eski cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi ve Yeşil Hareketi'nin ev hapsindeki lideri Mir Hüseyin Musevi'yi destek sloganlarıyla kesildi.