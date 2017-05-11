Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi. Sınırdan çıplak gözle görülen Rus bayrağı nedeniyle sınır birlikleri alarma geçti.
Sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alınırken, PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlendi.
Sınıra Rus bayrağı çekildi
11.05.2017 - 13:38 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında PYD kontrolündeki bölgeye YPG ve Rus bayrağı dikildi. Asker harekete geçti, sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi. Sınırdan çıplak gözle görülen Rus bayrağı nedeniyle sınır birlikleri alarma geçti.
Etiketler : Suriye,
472459 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/472459.aspx
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