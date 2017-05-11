Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Bölgeler Komitesi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Avrupa bölgeleri temsilcilerini, AB'yi vatandaşlara daha yakın hale getirmek ve halkın endişelerine somut cevaplar vermek için ortak çaba göstermeye çağırarak "Geçen hafta Fransa'daki seçimlerde Avrupa yanlısı programa verilen destek, Brexit referandumundan sonra Avrupa'nın büyük geri dönüşü olarak görülebilir." dedi.

Bunun "izole" bir durum olmadığını, Avusturya ve Hollanda'daki seçimlerde de AB yanlısı partilerin kazandığını ifade eden Tajani, "Ancak bu ülkelerdeki olumlu sonuçlar, açık çek değil. Bu, daha ziyade değişmesi için halkın Avrupa'ya verdiği güven mesajıdır." diye konuştu.

Avrupa'daki tüm vatandaşların, güvenlik, istihdam ve göç konularında AB'den çözüm istemekte haklı olduğunu kaydeden Tajani, "Güvenlik, göç ve özellikle de gençlerin işsizliği konusundaki somut sonuçlarla bu kaygılara yanıt vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Fransa'da geçen pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, liberal ekonomi politikalarıyla öne çıkan AB yanlısı Emmanuel Macron kazanmıştı.