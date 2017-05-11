Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun (İKGF-Dİ) Azerbaycan'da düzenlediği, "Uluslararası İİT Modeli" diplomasi simülasyonu zirvesine katılan gençler, son yıllarda yaygınlaşan İslam karşıtlığının, Müslüman ülkelerin güç birliği yaparak İslamiyet'in gerçek özelliklerinin anlatılmasıyla önlenebileceğini düşünüyor.

AA muhabirine açıklama yapan Hint genç Jamel Ahmed Muhammed, İslamofobinin, İslam dünyası için büyük tehdit oluşturduğunu, bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi birlik ve beraberlikle önlenebileceğini söyledi.

Muhammed, İslamofobinin önlenmesi için İslam ülkeleri gençlerinin sürekli diyalog halinde olmasının önem arz ettiğini vurguladı.

"İslam'ın gerçek değerlerinin tanıtılması lazım"

Makedonya'dan Muhammet Tahiri de İslamofobinin İslam aleminin değil Batı dünyasının sorunu olduğunu belirtti.

Müslümanların sadece Batı'da değil dünyanın diğer ülkelerinde de kötü gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Tahiri, "İslamofobinin önlenmesi için öncelikle İslam'ın gerçek değerlerinin tanıtılması lazım. Medya aracılığıyla bizim aslında barışı ve sevgiyi paylaştığımızı gösterebiliyoruz. İslam kültür ve değerlerini tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. İslamofobi denilince savunmaya geçiyoruz. Artık bunu yapmamalıyız. Müslümanların gerçekten kim olduklarını, neye inandıklarını ve hangi değerlere sahip olduğunu dünyaya göstermek zorundayız."

"İslam ülkelerinde medyayı güçlendirmemiz lazım"

Azerbaycanlı Hüseyin Memmedov, Batı dünyasının İslam'ı kötü göstermek için medyayı daha fazla kullandığını, İslam dünyasının da aynı şekilde medyadan daha fazla faydalanması gerektiğini vurguladı.

Memmedov, İslamofobinin engellenmesi için yapılması gerekenleri, "İslam ülkelerinde medyayı güçlendirmemiz lazım. Gençler daha fazla ve düzenli şekilde bir araya gelmeli, İslam'ın gerçek yüzünü dünyaya göstermeliyiz." şeklinde anlattı.

Türk katılımcı Rümeysa Kadak da İslamofobiden kadın ve çocukların etkilendiğini, konuyu bu durumu göz önünde bulundurarak ele aldıklarını söyledi.

Sorunun, Müslüman dünyasının iyi tanınmamasından kaynaklandığını ifade eden Kadak, "Müslümanları biraz daha tanıtacak, İslam'ın ne olduğunu dünyaya anlatacak çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Diğer Türk katılımcı Abdullah Tarık Ömeroğlu, İslam karşıtlığının başlıca nedenlerinden birinin dünyadaki haber kaynakları olduğunu belirtti.

Türk medya kurumlarının yükselişe geçmesinin İslamofobinin azalmasına katkı sağladığını söyleyen Ömeroğlu, "Ben Avrupa'da bulundum. Kilisede bir papaza neden İslam ile ilgili yanlış fikirleriniz var diye sorduğumda, siz cihat diye insan öldürüyorsunuz cevabını verdi. Fakat hakiki cihadın ne olduğunu bilmiyorlar. Hakiki cihadın, insanın kendi içinde yaptığı manevi cihat olduğunu anlatmalıyız." görüşünü paylaştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 35 ülkeden yaklaşık 100 gencin katıldığı "Uluslararası İİT Modeli" çerçevesinde "İslamofobiyle Mücadele İçin En İyi Araç Zengin İslam Kültürü ve Gelenekleri" başlıklı simülasyon toplantısında, İslamofobiye karşı alınması gereken önlemler konusunda fikir alışverişi yapıldı.