Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı siyasi danışman, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu, büyük çoğunluğu Brezilyalı şirketlerden yasa dışı toplanan 11 milyon doları, Hugo Chavez'in 2012'deki seçim kampanyası için kullanmakla suçladı.

Venezuela eski Devlet Başkanı Chavez'in seçim kampanyasını yürüten Monica Moura, Brezilya devletine ait petrol şirketi Petrobras'la bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında "itirafçı" olarak Yüksek Mahkemede Maduro hakkında iddialarda bulundu.

Moura, Chavez'in ölmeden önce halefi olarak belirlediği Maduro'nun, büyük çoğunluğu Brezilyalı inşaat şirketleri Odebrecht ve Andrade Gutierrez'den geldiğini iddia ettiği 11 milyon doları, 2012'deki devlet başkanlığı seçimlerinde kullanılmak için kendisine verdiğini söyledi.

İfadesinde, dönemin Dışişleri Bakanı Maduro'nun ofisinde görüştüklerini ileri süren Moura, Maduro'nun kendisine nakit para vererek, Dışişleri Bakanlığı ve yapım şirketine yapacağı yolculukta koruma tahsis etmeyi önerdiğini belirtti.

İddialarına ilişkin herhangi bir belge sunmayan Moura, elinde Brezilyalı şirketlerin İsviçre bankaları üzerinden Maduro'ya para transfer ettiğine ilişkin belgeler de dahil olmak üzere kanıtlar bulunduğunu söyledi.

"Shelbill" isimli hesaptan İsviçre bankaları aracılığıyla Moura'nun siyasi kampanya şirketi Polis Caribe'ye, Odebrecht'in 7 milyon dolar, Andrade Gutierrez'in de 2 milyon dolar yatırdığını ileri süren Moura, söz konusu paranın Chavez'in yeniden devlet başkanı olarak seçildiği 2012 seçim kampanyasında kullanıldığını iddia etti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Associated Press'in konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakırken, Odebrecht ve Andrade Gutierrez'in sözcüsü, Mouro'nun iddialarıyla ilgili yargı makamlarıyla iş birliği içinde olunduğunu söylemekle yetindi.

Brezilya'nın en büyük siyasi kampanya şirketinin sahibi Joao Santana ile evli olan Moura'nın, Chavez'in seçim kampanyalarını yöneten Polis Caribe adlı şirket de dahil olmak üzere pek çok danışmanlık şirketi bulunuyor.