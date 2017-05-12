Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran destekli Hizbullah örgütü, Lübnan-Suriye sınırından çekilmeye başladığını ilan etse de Suriye içerisinde Beşşar Esed rejimini korumak için en az 10 bin silahlı militan bulunduruyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada Lübnan sınırından güçlerini çekmeye başladıklarını duyurmasına rağmen, Suriye'nin birçok bölgesi binlerce militanın işgalinde.

Hizbullah unsurları, en yoğun olarak Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki başkent Şam'ın güneyi, Kuneyta ve Dera illerinde konuşlu.

Yabancı militanlar, ülkenin kuzeybatısında, rejimin kalesi olarak bilinen Lazkiye kırsalında, Halep ili merkezi, batı ve kuzey kırsalında, Hama'nın kuzeyindeki cephelerde de yerel muhaliflerle çatışıyor.

Suriye'deki AA muhabirlerinin cephe hatlarındaki kaynaklardan alarak derlediği bilgilere göre, Hizbullah ülke genelinde yaklaşık 10 bin militana sahip.

Muhalifler cephe hatlarındaki Hizbullah milislerini ilk olarak 2012 sonunda görmeye başladı. Ancak lider Hasan Nasrallah uzun süre Suriye'deki varlıklarını inkar etti. İlk dönemde Lübnan sınırı yakınındaki Zebadani ve Kalamun ilçeleri çevresinde aktif olan örgüt, yaklaşık 6 ay sonra Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde rejime destek olurken varlığını duyurdu.

Hizbullah, muhaliflerle giriştiği mücadelelerde birçok üst düzey kayıp verdi. Milis kaybı binlerle ifade edilen örgütün şu ana kadarki en üst düzey kaybı, 10 Ekim 2015'te Hama'daki Sehl Gab Ovası yakınlarında öldürülen "Ebu Muhammed İklim" lakaplı Hüseyin el-Hac olarak biliniyor. El-Hac, örgütün Suriye'deki en üst düzey ikinci yöneticisiydi.

Hizbullah, onbinlerce sivilin bulunduğu Şam'ın Madaya, Zebadani ve Barada Vadisi bölgelerini rejim adına kuşatarak şiddetli saldırılar düzenlemişti. Yerleşimlerin çevresini mayınlayan militanlar, sivilleri insani yardımlardan mahrum bırakmıştı. İnsani trajedinin dayanılmaz boyutlara ulaşması nedeniyle halk ve silahlı muhalifler bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Suriye'de halen, Esed rejimine destek veren İran destekli diğer birçok yabancı terörist grup bulunuyor.