Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, reformist ve ılımlı muhafazakarların desteklediği Hasan Ruhani ile muhafazakar adaylar İbrahim Reisi ve Muhammed Bakır Galibaf arasında geçmesi bekleniyor.

İran'da 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek hafta cuma günü yapılacak. 80 milyon nüfuslu ülkede 56 milyon 410 bin 234 seçmenin sandık başına gideceği seçimlerde şu an 6 aday yarışıyor. Ancak son günlere doğru bazı adayların yarıştan çekilebileceği belirtiliyor.

Balistik füze ve nükleer faaliyetleri gerekçe gösterilerek uzun yıllar Batılı ülkeler tarafından yaptırımlara uğrayan İran'da ekonomik sorunlara çözüm planları seçimin belirleyicisi olacak gibi görünüyor. İşsizlik, yüksek faiz uygulaması, küçük ve orta ölçekli iş yerlerinin art arda kapanması, petrol dışı ihracattaki düşüklük, kalitesiz üretim sebebiyle iç piyasada yerli üretim yerine ihraç mallarına rağbet edilmesi ve kaçakçılık gibi birtakım sorunlar Tahran yönetiminin önünde duruyor.

İran'da seçime girecek adaylar, lider Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından belirleniyor.

İran'da yönetim sorunu

İran devleti, lider ve cumhurbaşkanlığı tarafından iç içe iki yapı tarafından yönetiliyor. Bu durum ülkenin siyasi ve ekonomik yapısını doğrudan etkiliyor.

Cumhurbaşkanına bağlı kurumlar her türlü denetim ve eleştiriye tabi tutulurken, lidere bağlı askeri ve iktisadi kurumlar hakkında ise bir denetleme yapılamıyor. Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ve ürünleri alanında faaliyet gösteren bazı şirketler lidere bağlı kurumlar tarafından yönetiliyor. Hükümet bu kurumları denetleyemiyor.

İran yönetiminde yaklaşık 40 yıldır devam eden bu "çift başlı" yapının 19 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonra da sorun oluşturması muhtemel görünüyor.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde bir hafta sonra en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışacak.