Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"İnsanlık için eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma olacaktır"

Akbay, 15-18 Mayıs tarihlerinde yapılacak görüşmede gıda etiketlerinin düzenlenmesi ve gıda bağışlarının vergi indirimi yoluyla özendirilmesi gibi konuların ele alınacağını belirterek, "2050 yılına kadar 9,6 milyara erişeceği tahmin edilen dünya nüfusunun beslenmesi, insanlık için eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma olacaktır. Bu da çok yönlü ve entegre bir küresel stratejiyi gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

Gıda kullanılabilirliğini iyileştirmek için oluşturulan stratejilerin israfı azaltabileceğini belirten Akbay, bunun da dünyadaki gıda kaynağı üzerindeki baskıyı hafifleteceğini, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacağını vurguladı.

En çok israf Hollanda'da

Avrupa Birliği'nin, 2020 yılına kadar gıda israfını yüzde 20 azaltma taahhüdünde bulunduğuna işaret eden Akbay, AB'de, gıda atığı miktarının yılda kişi başı 173 kilogram toplamda da 88 milyon ton olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Akbay, şunları kaydetti:

"En yüksek gıda atığı, yılda kişi başına 541 kilogram ile Hollanda ve 345 kilogram ile Belçika'da oluşurken, 72 kilogram ile Slovenya ve 76 kilogram ile Romanya gıda atıkları en düşük düzeydeki ülkeler olarak belirlendi. Türkiye'deki gıda atığı hakkında ise herhangi bir istatistiki bilgi mevcut değil. Ayrıca Türkiye'de özel sektörün girişimleri dışında, gıda atıklarıyla ilgili büyük çaplı bir kamusal girişim de bulunmuyor."