Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 69. yılı münasebetiyle Hamas tarafından Gazze'de program düzenlendi.

Burada konuşan Zehhar, "Değerler dinimizin bir parçasıdır. Hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Müslüman ve Hristiyan tüm Filistinlilerin hakkını savunacağız. Kutsallarımız ve toprağımızın bir karışından dahi vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Hamas'ın hiçbir zaman silahını da bir kenara koymayacağını dile getiren Zehhar, "Filistin'in kutsallarını korumak görevimizdir. Filistin'in her karışını özgürleştirene kadar mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor.