Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, Peşmerge Bakanlığının yeniden yapılandırılarak Peşmerge güçlerinin tek çatı altında toplanmasını öngören projeyi kabul etti.

IKBY Başbakanlık resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve bakanlar ile ABD, Almanya ve İngiltere'nin askeri danışmanlarının katılımıyla toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Kerim Sincari "Gelecekte Peşmerge" başlıklı, "Peşmerge Bakanlığının yeniden düzenlenip bünyesindeki tüm güçlerin tek çatı altında birleştirilerek modern bir güç haline getirilmesini" öngören 35 maddelik raporu Bakanlar Kurulu'na sundu.

Açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, projeyi detaylı şekilde ele alındıktan sonra hayata geçirilmesi için onayladı.

Peşmerge Bakanlığı iki siyasi partinin hakimiyetinde

IKBY Peşmerge Bakanlığına bağlı askeri güçler her ne kadar tek bir isim altında görünüyor olsa da aslında iki siyasi partinin etkisinde bulunuyor.

IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Genel Sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) bağlı iki Peşmerge gücü bakanlıkta fiili olarak varlık gösteriyor.

KDP'li Peşmergeler daha çok Erbil, Duhok, Musul Ovası ve Sincar ilçesinde, KYB'li Peşmergeler ise Süleymaniye, Kerkük ve Halepçe'de askeri hakimiyeti elinde tutuyor.