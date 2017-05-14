Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırının gerçekleştiği Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce Pakistanlı, DEAŞ'ın Afgan Talibanı'na yakınlığıyla bilinen Haydari'nin konvoyuna cuma günü düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu saldırıyı kınadı.

Göstericiler, hükümeti, Taliban ve diğer aşırılık yanlısı örgütlerin yanında ülkedeki varlığını giderek artıran terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için harekete geçmeye çağırdı.

Mart ayında Pakistan basınında yer alan bazı haberlerde Afgan Talibanı'ndan yedi liderinin Afgan hükümeti ile yeniden doğrudan barış görüşmelerine başlamak için İslamabad'da Pakistanlı yetkililer ile masaya oturduğu iddia edilmişti.

Afgan Talibanı Sözcüsü Zabihullah Mücahid, iddiaları yalanlamıştı.