Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 ülke liderinin katıldığı Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu’nda ülkelerin tek başına baş edemediği sorunların birlik içinde çözülebileceğini vurguladı.

Şi, Pekin’de bulunan Yançi Gölü’ndeki forumun ikinci gününde düzenlenen Yuvarlak Masa Liderler Toplantısı’nda 29 ülkenin liderine hitaben yaptığı konuşmada, uluslararası alanda ekonomi, refah, hoşgörü, açık ticaretin artırılması gibi konuların Kuşak ve Yol’un temel hedefleri arasında olduğunu ve bu konularda ülkeler arasında iş birliğinin artacağını belirtti.

Ülkelerin terör ve çatışma gibi sorunları tek başına çözmekte zorlandığını kaydeden Şi, bu sorunların çözümünde yaşanan başarısızlığın dünya ekonomisini kötü şekilde etkilediğini söyledi.

Şi, Kuşak ve Yol çerçevesinde ortak hareket ederek söz konusu problemlerin çözümünde daha fazla gelişme ve başarı sağlanacağını ve bu şekilde barış, huzur ve ortak kalkınmanın artacağını ifade etti.

"Kuşak ve Yol kimseyi dışlamıyor ve hedef almıyor"

Şi, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifinin herhangi bir tarafı dışlamadığını ya da hedef almadığını da belirtti.

"Kazan kazan" ilkesi çerçevesinde hareket eden projenin kapsayıcı özelliğiyle tüm dünyaya ait olduğunu dile getiren Şi, projenin, iştirak eden ülkeler ile ASEAN, Afrika Birliği, Avrasya Ekonomi Birliği, Avrupa Birliği gibi küresel birlikler arasındaki iş birliğini artıracağını söyledi.

Şi, projenin bu sayede Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de katkı sağlayacağına işaret etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ev sahipliğinde düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu, 130 ülke ve 70 uluslararası kuruluştan bin 500 delegeyi bir araya getirdi.

Türkiye’nin Orta Koridor, Rusya’nın Avrasya Ekonomik Birliğini de içine alan inisiyatif, ulaşım, kargo, altyapı, enerji, iletişim, gümrük, yazılım, ekonomi ve ticaret, endüstriyel üretim, e-ticaret, denizcilik alanlarında iş birliklerini kapsıyor.