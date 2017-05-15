Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman haber ajansı dpa'nın 'son dakika' koduyla geçtiği habere göre Türkiye, bazı Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermedi.

Daha önce de İncirlik'ten havalanan Alman uçaklarının, Suriye ve Kuzey Irak'ta DEAŞ'a karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetleriyle ilgili bilgilerin Türkiye ile paylaşılmaması iki ülke arasında kriz yaşatmıştı.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesine izin verilmemesi üzerine, Almanya'dan bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Vekillerin İncirliği ziyaretine izin verilmemesi kabul edilemez. Alternatif lokasyon arayışına gideceğiz. Alman askerlerini Ürdün'e kaydırma seçeneği masada." denildi.