Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nekbe'nin 69'uncu yılı münasebetiyle Batı Şeria'da düzenlenen etkinlikler kapsamında, Nekbe'yi Anma Komitesinin çağrısıyla Ramallah'ta yürüyüş düzenlendi. Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın anıt mezarının bulunduğu bölgeden başlayan yürüyüş, açlık grevindeki Filistinli tutuklularla dayanışma çadırının yer aldığı Yasir Arafat Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan siyah flamaların yanı sıra 1948'de göç ettirildikleri topraklarına dönmenin sembolü olan "maket anahtarlar" taşıdı.

"İrademizi kıramayacaklar"

Yasir Arafat Meydanı'nda da Filistinlilerin dönüş hakkıyla ilgili farklı gruplardan temsilciler konuşma yaptı.

Nekbe'yi Anma Komitesi Koordinatörü Muhammed Alyan, konuşmasında "Halkımızın yaşadığı büyük felaketin üzerinden 69 yıl geçti. İşgalciler bizi öldürmeye, tutuklamaya, evlerimizi yıkmaya devam ediyor olabilirler ancak bizim dönme ve devlet kurma hayalimizi gerçekleştirme konusundaki irademizi kıramayacaklar." dedi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor.