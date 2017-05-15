Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol isimli forumun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, "Onlara (YPG) silah göndermiyoruz. Onlar da buna özellikle gereksinim duymuyor. Zira silah temin edecek başka kaynakları var." dedi.

Putin, Kürt grupların Suriye'nin önemli etkenlerinden olduğunu savunarak, "En azından çatışmaları önlemek için onlarla çalışma düzeyinde teması sürdürme hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Burada Ankara'nın endişelenmesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri

Putin, Astana muhtırası çerçevesinde Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını, ateşkesin korunmasını sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendirerek, "Şu an için önemli olan ateşkes rejiminin muhafaza edilmesi ve bu temelde siyasi uzlaşı şartlarının oluşturulması. Eğer sahadaki durum bu senaryoya göre gelişirse hedeflerimize ulaştığımız söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de ateşkes olmadan siyasi çözümden bahsedilemeyeceğine vurgu yapan Putin, "Bunun nasıl yapılacağını, sınırlar ve kontrol konusunu, yani kimin, nerede, neyi ve nasıl kontrol edeceğini Ankara'da askeri düzeydeki toplantıda Suriye tarafıyla da müzakere ederek görüşeceğiz." şeklinde konuştu.