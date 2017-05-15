Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 69'uncu yılı nedeniyle Filistin'in çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere İsrail askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah'ta 3 ve Beytullahim'de 2 olmak üzere toplam beş Filistinli gerçek mermiyle vurularak yaralandı. İsrail askerlerinin göstericilerin üzerine attığı yoğun gazdan ise onlarca Filistinlinin etkilendiği bildirildi.

Filistinli gençler de İsrail askerlerine taş, molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.