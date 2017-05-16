Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'ya yönelik suikast için yürütülen soruşturma kapsamında 3 Filistinlinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakan Vekili, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, soruşturma sonucu Fukaha suikastına katılan ve suçlarını itiraf eden 3 kişinin tutuklandığını söyledi.

Geniş kapsamlı incelemelerin yapıldığını belirten Ebu Naim, "Fukaha suikastı soruşturması kapsamında suikasta katılan 3 kişiyle birlikte İsrail ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen 45 Filistinli tutuklandı. Bu, İsrail güvenlik birimine vurulan bir darbedir." dedi.

Ebu Naim, bu kişilerden bazılarının, İsrail'in Filistinli gruplar aleyhine düzenlediği büyük operasyonlara katıldığını, Şeyh Ahmed Yasin suikastının da bu operasyonlar arasında bulunduğunu kaydetti.

"Soruşturmalar, Fukaha suikastının arkasında İsrail'in olduğunu gösteriyor. Söz konusu bu 3 kişi, suikast için İsrail'den doğrudan talimat aldığını itiraf etti." diyen Ebu Naim, suikastın planlama sürecinin yaklaşık 8 ay devam ettiğini, İsrail'in, istihbarat ve insansız hava aracıyla destek verdiği işbirlikçileri kullandığını belirtti.

Ebu Naim, suikastı doğrudan gerçekleştiren 38 yaşındaki A.L.'nin İsrail güvenlik birimiyle ilişkisi olduğunu itiraf ettiğini, biri 38 diğeri 42 yaşında olan diğer iki kişinin de izleme, takip, olay yerini fotoğraflama eylemleriyle suikastta yer aldıklarını ifadelerinde beyan ettiklerini aktardı.

"İşbirlikçilerin itirafları İsrail'in çabasını boşa çıkardı"

İsrail'in suçun sorumluluğundan kaçmak için özellikle aşırı görüşlü Selefi akımlara mensup A.L.'yi tercih ettiğine dikkati çeken Ebu Naim, "Soruşturmalar ve işbirlikçilerin itirafları İsrail'in bu çabasını boşa çıkardı." ifadesini kullandı.

Ebu Naim, Fukaha suikastında yer alan bu 3 kişinin, insanların ölmesine, kamu ve özel binaların bombalanmasına neden oldukları başka suçlara da karıştıklarını kaydetti.

Basın toplantısının devamında ise gazetecilere bu 3 kişinin itirafları dinletildi.

Suikastı doğrudan gerçekleştiren A.L., İsrail istihbaratından, Fukaha'nın aracını takip ederek garajda ateş açma talimatı aldığını söyledi.

İnternet üzerinden tanıştığı bazı kişiler aracılığıyla İsrail istihbaratının kendisiyle iletişim kurduğunu söyleyen A.L., 2014 yılında da istihbarattan adam öldürme ve bazı bombalı saldırı düzenleme talimatları aldığını anlattı.

Suikastta yer alan 44 yaşındaki H.A. da İsrail istihbaratının kendisine olay yerini fotoğraflama ve suikastın ayrıntılarını tespit görevi verdiğini ifade etti.

Üçüncü işbirlikçi A.N. ise istihbaratın, "direnişin karargah ve mevzilerinin, roket atılan yerlerin belirlenmesi", "direniş unsurlarının gözetlenmesi" gibi talimatlar verdiğini, "istihbarata aktardığı bilgilerle direnişin mevzilerinin hedef alındığını" itiraf etti.