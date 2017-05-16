Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcı Martin Stassen, ülkenin Kuzey Sjaelland bölgesinde 49 yaşındaki Danimarka vatandaşı bir erkeğin, Ruanda'da bir kiliseyle bir üniversiteye yönelik bin kişinin öldürüldüğü katliamlarda rolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Ruanda'dan gelen talep üzerine yakalanan zanlının, yarın Hilleröd Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkartılacağı belirtildi.

Ruanda'nın 2014 yılında söz konusu kişinin iadesi için Danimarka makamlarına başvuruda bulunduğu, Danimarka'nın konuyla ilgili Ruanda'dan yeni belgeler talep ettiği kaydedildi.

Danimarka, Ruanda soykırımında rolü olduğu gerekçesiyle 2013 yılında bir kişiyi Ruanda'ya iade etmişti.

Ruanda'da 1994'te dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşürülmesi sonucu ölmesinin ardından Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuş ve İstihbarat Şefi Pascal Simbikangwa, azınlıktaki Tutsilere karşı saldırı başlatan grupların başında yer almıştı. Ruanda'da 100 gün süren soykırımda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.