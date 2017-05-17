Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Peşmerge güçlerinden düzenli bir ordunun meydana getirilmesi için hazırlanan projenin kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirtti. Yaver, Peşmerge güçlerinin yeniden düzenlenip tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik projenin ABD Savunma Bakanlığı, Almanya ve İngiltere’nin ortak girişimi sonucu hazırlandığını belirtti. Yaver, devletleşmenin adımı olarak yorumlanan ordu yapılanmasının ardından sırada hava gücünün oluşturulması bulunduğunu belirtti. İlk adım olarak da Peşmerge güçlerine helikopter temin edilmesinin öngörüldüğünü belirten Yaver, “Askeri personeli taşıyacak helikopterlere ihtiyacımız var” diye konuştu. IKBY Bakanlar Kurulu tarafından önceki gün onaylanan 35 maddelik projenin IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin imzasına sunulduğunu aktaran Yaver, problem çıkmazsa söz konusu projenin temmuz ayında hayata geçirilmeye başlanacağını ifade etti.



Şu anda IKBY Başkanı Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani Genel Sekreterliği’ndeki Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı iki Peşmerge gücü bakanlıkta fiili olarak varlık gösteriyor. KDP’li Peşmergeler daha çok Erbil, Duhok, Musul Ovası ve Sincar ilçesinde, KYB’li Peşmergeler ise Süleymaniye, Kerkük ve Halepçe’de askeri hakimiyeti elinde tutuyor. IKBY daha önce, ağustos ayında bağımsızlık için referandum yapacağını da açıklamıştı.