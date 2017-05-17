Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz hükümeti, Lloyds Bankacılık Grubundaki 0,25'lik payının satışının gerçekleştirildiğini, böylelikle bankada kamuya ait payın sıfırlandığını duyurdu.

İngiltere Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada bankada kamuya ait son yüzde 0,25'lik hissenin satıldığı belirtildi.

İngiliz hükümeti, 2009 yılında bankanın yüzde 43 hissesini 20,3 milyar sterlin karşılığında satın almıştı.

Bankadaki kamuya ait hisseler 2013 yılından bu yana bloklar halinde satışa çıkarılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Lloyds Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi Antonio Horta-Osorio bankanın yaklaşık altı yıl önce son derece kırılgan bir durumda olduğunu hatırlatarak, “Lloyds’taki herkesin çabasıyla, grup için durumu tersine çevirdik.” ifadesini kullandı.