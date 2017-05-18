Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya’da İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması için protesto düzenlendi.

Filistin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ellerinde pankart taşıyarak ve slogan atarak Filistinlilerin sebep gösterilmeden İsrail hapishanelerinde tutulmasını protesto etti.

Daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Endonezya Temsilciliği binasına yürüyen göstericiler, "Özgür Filistin”, “Filistin’i destekle” sloganları attı ve tekbir getirdi.

Bazı göstericiler de ellerindeki kutuları caddeden geçen taşıtların sürücülerine uzatarak Filistinliler için yardım topladı.

Endonezya El-Aksa Araştırma Derneği Temsilcisi Annas Nasution, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede adaletsiz tutuklamalar yaptığına işaret ederek “Şu an İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. Ancak bu tutuklamalar, sebep gösterilmeden, hukuksuz yapılmıştır. İsrail’in bu tutumuna tepki göstermek için buradayız.” dedi.

Gösteri sırasında BM Temsilciliği binası önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Gösteri, herhangi bir olay çıkmadan sona erdi.