Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'nin güneyindeki Tadif bölgesinde Esad rejimini vurduğunu duyurdu.

AMERİKAN VE İNGİLİZ ASKERLERİNİ KORUMAK İÇİN VURULDU

ABD'li yetkililer, Esad rejimine bağlı olarak faaliyet gösteren militanlara önce uyarı ateş açıldığını, ardından vurulduğunu belirtti.

Operasyonun amacının, bölgedeki ABD ve İngiliz askerlerinin korunması olduğu da açıklandı.

VURULAN BÖLGEDE Şİİ MİLİSLERİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Vurulan rejim hattında İranlı Şii milislerin olduğu iddia ediliyor. Öte yandan gün içinde bölgede bulunan muhalif güçlerin, Esad'a ait konvoyu vurlduğu da öne sürüldü.

7 NİSANDA FÜZELERLE HAVALİMANI VURULMUŞTU

ABD, 7 Nisan tarihinde, Esad rejimini sivillere kimyasal gazla saldırdığı gerekçesiyle vurmuştu. Doğu Akdeniz'de bulunan 2 ABD gemisinden Humus yakınlarındaki Şayrat hava üssüne 50'nin üzerinde Tomahawk füzesi fırlatılmıştı.