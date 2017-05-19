ABD'li yetkili McGurk, "Türkiye, DAEŞ'le mücadelede yakın müttefik. Koalisyon DAEŞ'le mücadelede Türkiye'siz başarılı olamaz" dedi.
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
19.05.2017 - 20:38 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li yetkili McGurk: Türkiye DEAŞ ile mücadelede yakın müttefik. Koalisyon DEAŞ ile mücadelede Türkiye olmadan başarılı olamaz.
Etiketler : mcgurk,abd,deaş,türkiye,
474940 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474940.aspx
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