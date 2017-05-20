Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir'in Rabat Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, BM tarafından düzenlenen toplantıda Cezayir heyetinde bulunan bir yetkilinin Faslı diplomat Muhammed Ali el-Hamlişi'ye fiziki saldırıda bulunduğu için Cezayir'den resmi özür talebinin iletildiği duyuruldu.

Olayın geçen perşembe günü yaşandığı belirtilen açıklamada, Cezayir ve Fas'ın ortak katıldığı birçok uluslararası toplantıda zaman zaman tansiyonun yükseldiği ancak ilk kez böyle bir saldırının gerçekleştiği kaydedildi.

Fas Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, BM himayesinde Karayipler'de 15 Mayıs'tan bu yana süren "Özerkliği Olmayan Bölgeler Toplantısı"nda Cezayir heyetindeki bir yetkilinin darbettiği Faslı diplomat Hamlişi'ye sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu ifade edilmişti.