Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad ziyareti öncesi sokaklara afişler asıldı.

İlk yurt dışı ziyaretine çıkacak olan ABD Başkanı Donald Trump ziyaret programı kapsamında İsrail, Suudi Arabistan ve Vatikan’ı ziyaret edecek. Ziyareti öncesi ABD iç kamuoyunda ‘Rusya ile ilişkileri’, ‘Lavrov ile gizli bilgi paylaştı’ iddiaları nedeniyle başı dertte olan ABD Başkanı Trump’ı Ortadoğu’da ise yoğun bir gündem bekliyor. İsrail’i ziyareti kapsamında Kudüs konusunda yapacağı açıklamaları merakla beklenen ve Riyad ziyaretinde Müslüman ülkelere vereceği mesajların ne olacağı sorulan Trump’ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan’da da hazırlıklar yapılıyor.

'Birlikte zafere ulaşacağız'

Obama döneminde bozulan Suudi Arabistan-ABD ilişkileri yeni Başkan Trump döneminde yeniden iyileşme belirtileri gösteriyor. Başkan seçildikten sonra Suudi Arabistan ile güçlü ilişkiler kuracağının mesajını veren Trump, ilk yurt dışı ziyaretini de bu ülkeye yaparak bunu pratiğe dökmek istiyor. Trump döneminde Suudilerle ilişkilerde yaşanan bu değişim, Riyad sokaklarında da kendisini gösteriyor. Trump’ın ziyareti öncesi Riyad’daki sokaklara afişler asan yönetim, Trump’a önemli bir mesaj da veriyor. Sokaklarda asılan afişlerde, “Birlikte zafere ulaşacağız” ifadesine yer veriliyor. Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman’ın yan yana fotoğraflarının yer aldığı afişler, yeni döneminde bir işareti olarak yorumlandı.