Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yurtdışı seyahatine çıktı. Dün akşam Suudi arabistan’a gitmek üzere yola çıkan Trump, başkent Riyad'a iniş yaptı.Trump’a ilk yurt dışı ziyaretinde eşi Melania Trump da eşlik ediyor. Melania Trump'ın Suud Arabistan ziyaretinde nasıl bir kıyafet giyeceği merak ediliyordu. Melania Trump başı açık bir şekilde ancak vücudunun geri kalan kısmnıı kapatacak şekilde siyah ve uzun bir tulum giydi.

ABD Başkanı ve eşini uçaktan iner inmez Suudi Arabistan Kralı Selman Bin ABDülaziz El Suud karşıladı. Donald Trump ve Melania Trump ile el sıkışan Kral, ABD'li konuklarıyle birlikte basının karşısına geçti. Kral Selman'a oğlu da refakat ediyor. Donald Trump Suudi Arabistan'dan sonra Pazartesi günü İsrail'e gidecek. Daha sonra ise Belçika ve İtalya’yı ziyaret edecek. Donald Trump'ın görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey’den eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında Rusya ile ilişkilerinden dolayı açılan soruşturmanın kapatılmasını istediği yönündeki haberlerle sıkıntılı günler geçiren Trump’ın, bu geziyle olayların soğumasını amaçladığı iddia ediliyor.