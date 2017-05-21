Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahraru'ş Şam askeri sözcüsü Ömer Hattab'tan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde hareketin İdlib'in doğu kırsalındaki Tel Tukan köyündeki bir askeri karargahına bomba yüklü motosikletle intihar saldırısı düzenlendi.

20'DEN FAZLA ÖLÜ, 30 YARALI

Hattab, "Karargahımıza yapılan intihar saldırısında eylemci, elindeki çanta ile karargaha girerek hem kendi üzerindeki hem motosikletindeki bombaları patlattı. Saldırı sonucu 20'den fazla muhalif hayatını kaybetti, 30 da yaralımız var." dedi. Hattap, saldırı sonucu ağır yaralıların olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.