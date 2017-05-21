Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan hayırsever iş adamı Talip Kahraman’ın bağışıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Vietnam’ın An Giang bölgesindeki Chau Doc kentinde yaptırılan bin 200 kişilik caminin açılışına Kamboçya ve Vietnam’ın çeşitli kentlerinde yaşayan yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Vietnam’da 2014 yılında yaptıkları bir ziyaret sırasında buradaki Müslümanların cami ihtiyaçlarını kendilerine bildirip projelerini sunduklarını anlatarak, "Biz de bunun üzerine projenin teknik incelemesini tamamladıktan sonra bağışçı Talip Kahraman’ın destek vermesiyle bunu hayata geçirdik." dedi.

"Yapımı bir yılda tamamlandı"

İHH’nın Vietnam’da yaptığı en büyük cami özelliğini taşıyan bu projeyi yaklaşık bir yılda tamamladıklarını anlatan Aynacı, 60 yıllık caminin yıkılarak yeniden yapılmasıyla bin 200 kişilik camiyi Vietnam’daki Müslümanların hizmetine sunduklarını söyledi.

Aynacı, "15 bin kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla açılışı yapılan camiyi hizmete sunduğumuz için çok mutluyuz. Caminin açılışına Kamboçya ve Vietnam’ın çeşitli bölgelerinden Müslümanlar da katıldı. Katılımcıların Türkiye’ye büyük bir saygı ve sevgi beslemelerini beyan etmelerini görmek bizi ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Aynacı, İHH olarak Vietnam’daki çalışmalarına devam edeceklerini anlatarak, cami, okul ve eğitim merkezi gibi projelerle Vietnam’da yaşayanlara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

"Büyük bir caminin eksikliğini hep hissediyorduk"

Vietnam’daki İslam Topluluğu adına açıklama yapan aktivist Ahmed Emin de Vietnam’da yaklaşık 82 bin Müslümanın yaşadığını ve her geçen gün yeni Müslüman olanların da aralarına katılmasıyla sayılarının arttığını anlattı.

Ülkede hem Müslümanlar arasında hem de diğer dinlere mensup insanlarla aralarında herhangi bir problem olmadığını belirten Emin, "Aynı şekilde hükümetle de bir problem yaşamıyoruz. Devlet bizim cami, medrese yapmamıza ya da yurt dışında öğrencilerin gidip dinlerini öğrenmesinde bir problem yaşatmıyor. Ancak Vietnam’da bu tür işlerle alakalı önceden hükümetten izin alınması gerekiyor ve resmi prosedür tamamlanınca bizim için herhangi bir sorun oluşturmuyor." diye konuştu.

Ahmed Emin, Vietnam’da yaşayan Müslümanların birçok mescit ve küçük camilere sahip olduğunu ancak buradaki Müslüman nüfusunun büyük bir caminin eksikliğini her zaman hissettiğini kaydetti.

"Türkiye kadar destek veren başka ülke yok"

Kahramanlar Rahmet Camisinin en önemli özelliğinin hem yatırım hem de yüz ölçümü bakımından ülkenin en büyük camisi olması olduğunu vurgulayan Emin, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin bugüne kadar vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin katkısı sayesinde ülkede birçok projeyi hayata geçirdik. Türkiye halkına bize verdiği destekten dolayı minnettarız. Burada azınlık durumundayız. Burada İslam’ın yayılması için de Türkiye’den bize gelecek her destek çok önemli olacaktır."

İHH’ya da verdikleri desteklerden dolayı özellikle teşekkür ettiklerini kaydeden Ahmed Emin, İHH’nın yanı sıra Sadakataşı Derneği'nin de Vietnam’daki Müslümanlara destek verdiğini anlattı.

Emin, diğer Müslüman ülkelerden de zaman zaman destek aldıklarını ancak Türkiye kadar ciddi katkı sağlayan başta ülkenin olmadığını kaydetti.